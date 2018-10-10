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Öğrencilerden barınağa ziyaret

Giriş Tarihi: 10.10.2018
GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesindeki yapımı süren hayvan barınağının ilk ziyaretçileri öğrencileri oldu. Öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği kapsamında ilçede yapımı devam eden hayvan barınağını ziyaret etti. Yaklaşık 70 köpeğin bulunduğu barınağın ziyaretinde öğrencilerin yanı sıra okul idarecileri yöneticileri Özlem Hamzaoğlu, Mehmet Aydoğan ile okul öğretmenleri katıldı. Okul öğretmenlerinden Ahmet Temli, "Sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve örnek olması amacıyla böyle bir farkındalık oluşturan etkinlik yapmak istedik. Bizler öğrencilerimizin çevremizdeki canları seven ve koruyan bir anlayışa sahip olmalarını istiyoruz. Her canlının doğanın korunmasında bir rolü vardı. Hayvan sevgisi için buradayız" dedi.
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Öğrencilerden barınağa ziyaret
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