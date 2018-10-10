Polis, kapalı kahvehanedeki ışıktan şüphelendi torbacıları yakaladı

BUGÜN NELER OLDU

polis ekipleri, gecekapalı olan birkahvehanede ışığınyanıp sönmesindenşüphelenerekiçerigirdiğinde 789,63gram esrar ele geçirirken,2 şüpheliyide gözaltına aldı.Olay MahfesığmazMahallesi'ndemeydana geldi.Devriye göreviyapan Çukurovaİlçe EmniyetMüdürlüğündegörevli polisler, Kenan EvrenBulvarı'nda kapalı bir kahvehanedeışığın yanıp söndüğünüfark etti. Bu durumdan şüphelenenpolis, kahvehanenin kapısınıçalıp açtırdı.Polis içeri girince kapıyı açan Polat K.'nin çelişkili ifade vermesi üzerine arama yapıldı. Aramada kahvehanenin arka tarafındaki barakada Cafer M. isimli şahsın elinde torbada içerisinde esrar olduğu görüldü. Ayrıca Cafer M.'nin üzeri arandığında da cebinden 48.35 gram esrar ele geçirildi. Barakada yapılan aramada toplamda 789,63 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 10 bin 560 lira paraya da el konuldu.Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Polat K.'nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından, Cafer M.'nin ise kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.