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Polis, kapalı kahvehanedeki ışıktan şüphelendi torbacıları yakaladı

Çukurova polisi, gece kapalı olan bir kahvehanede ışığın yanıp sönmesinden şüphelenerek içeri girdi, 789 gram esrar ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Polis, kapalı kahvehanedeki ışıktan şüphelendi torbacıları yakaladı
ADANA'DA polis ekipleri, gece kapalı olan bir kahvehanede ışığın yanıp sönmesinden şüphelenerek içeri girdiğinde 789,63 gram esrar ele geçirirken, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Olay Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Kenan Evren Bulvarı'nda kapalı bir kahvehanede ışığın yanıp söndüğünü fark etti. Bu durumdan şüphelenen polis, kahvehanenin kapısını çalıp açtırdı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER
Polis içeri girince kapıyı açan Polat K.'nin çelişkili ifade vermesi üzerine arama yapıldı. Aramada kahvehanenin arka tarafındaki barakada Cafer M. isimli şahsın elinde torbada içerisinde esrar olduğu görüldü. Ayrıca Cafer M.'nin üzeri arandığında da cebinden 48.35 gram esrar ele geçirildi. Barakada yapılan aramada toplamda 789,63 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 10 bin 560 lira paraya da el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Polat K.'nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından, Cafer M.'nin ise kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Polis, kapalı kahvehanedeki ışıktan şüphelendi torbacıları yakaladı
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