Polis, kapalı kahvehanedeki ışıktan şüphelendi torbacıları yakaladı

ADANA'DA
polis ekipleri, gece
kapalı olan bir
kahvehanede ışığın
yanıp sönmesinden
şüphelenerek
içeri
girdiğinde 789,63
gram esrar ele geçirirken,
2 şüpheliyi
de gözaltına aldı.
Olay Mahfesığmaz
Mahallesi'nde
meydana geldi.
Devriye görevi
yapan Çukurova
İlçe Emniyet
Müdürlüğünde
görevli polisler, Kenan Evren
Bulvarı'nda kapalı bir kahvehanede
ışığın yanıp söndüğünü
fark etti. Bu durumdan şüphelenen
polis, kahvehanenin kapısını
çalıp açtırdı. ÇELİŞKİLİ İFADELER
Polis içeri girince kapıyı açan Polat K.'nin çelişkili ifade vermesi üzerine arama yapıldı. Aramada kahvehanenin arka tarafındaki barakada Cafer M. isimli şahsın elinde torbada içerisinde esrar olduğu görüldü. Ayrıca Cafer M.'nin üzeri arandığında da cebinden 48.35 gram esrar ele geçirildi. Barakada yapılan aramada toplamda 789,63 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 10 bin 560 lira paraya da el konuldu. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Polat K.'nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından, Cafer M.'nin ise kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.