Sonbahar kahvaltısında biraraya geldiler

TOPLUM Gönüllüsü Gençlerin sosyal sorumluluk eğitim ve projelerini gerçekleştirmek amacıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı Gaziantep
Komitesi tarafından düzenlenen sonbahar kahvaltısı büyük ilgi gördü. Sezen Akınal Bulut toplum gönüllülerine destek verenlere teşekkür ederek, "Dört yıl içerisinde elde ettiğimiz gelirlerle yüzlerce gencin sosyal sorumluluk adına geliştirdiği projelere kaynak sağladık" dedi. Toplum Gönüllüleri olarak uygulamaya koydukları bütün projelerin devam edeceğini de ifade eden Akınal Bulut, büyük ilgi gören Çocuklar Gülerse Dünya Güler Projesinin de toplumun bütün kesimlerine yayılacağını belirtti. Yoğun katılımın gerçekleştirildiği sonbahar kahvaltısına katılanlar gerçekleştirilecek projeler hakkında da Gaziantep komitesinden bilgiler aldılar.