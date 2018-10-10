Türk dünyasının judo kardeşliği

ADANA
Büyükşehir Belediyesi, 4.'sünü gerçekleştirdiği Uluslararası Türk Dünyası Adana Judo Turnuvası'nda 7 ülkeden 763 judocu sporun gücüyle birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. Dereceye giren sporcuların madalyalarını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ramazan Akyürek, bu sportif etkinliğin Turan illerinin bayramı olduğunu vurgulayıp, "Türk dünyası, çağdaş birlik ruhunu sporun birleştirici gücünden alacaktır" dedi. Yüreğir Serinevler Spor Salonu'ndaki 4. Uluslararası Türk Dünyası Adana Judo Turnuvası'na Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Nahçıvan, Dağıstan, Tebriz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden judocular katıldı. Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Osmaniye, Konya, Karaman, Kırşehir, Manisa, Adıyaman, Şanlı Urfa ve Kahramanmaraş'tan sporcuların da dahil olduğu turnuvada büyük coşku yaşandı.