Zayıflama diyetleri anne sütünü azaltıyor

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Adana Hastanesi Uzman Diyetisyeni Pakize Güzem Akgül, doğum sonrası ilk 2-3 ay, zayıflama
diyetlerinin uygulanmaması gerektiğini belirterek, annelerin kendi ihtiyaçlarının belirlenerek, yeterli ve dengeli bir şekilde süt yapımını arttıracak besinleri içeren bir beslenme programı uygulaması gerektiğini söyledi. Akgül, bebeğin en kolay sindirebildiği besin olan anne sütünün, bebeğin sağlıklı olması, ihtiyacı olan besin ögelerinin karşılanması, enfeksiyonlara ve alerjilere karşı korunması için yeri doldurulamaz bir besin olduğunu ifade etti.