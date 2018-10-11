Adana
'da sahte içki üretimi yapılan bir imalathaneye polis operasyon düzenledi. Şok baskında 11,5 ton sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alırken sahte içki dökülerek imha edildi. Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayışlı Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler, sahte içki üretildiği ihbarını alınca harekete geçti. 4 KİŞİ YAKALANDI
Söz konusu adrese yapılan şok bakında 200 litrelik 1 bidon ile 5 litrelik 125 bidon içinde toplamda 825 litre civarında satışa hazır vaziyette sahte boğma diye tabir edilen içki ele geçirildi. İmalathanenin arka kısmında bulunan arıtma-damıtma ve şişeleme yerinin de yapılan inceleme 51 bidon içerisinde 10 bin 225 litre sahte boğma rakı imalatında kullanılan mayalanmaya bırakılmış üzüm fermentesi olmak üzere toplam 11.5 ton sahte içki ele geçirildi. Polis imalathanenin dam kısmında ise adrese misafir olarak geldiğini ileri süren M.İ., Ş.T., A.A.'yı yakaladı. İmalathanenin Ç.B. ait olduğu belirlenirken 4 kişi gözaltına alındı.