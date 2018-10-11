2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali

MERSİN
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2. Uluslararası Mersin
Engelsiz Sanat Festivalinde 17 farklı ülkeden, müzik, resim, dans ve fotoğraf gibi sanat dallarından toplam 149 sanatçıyı Mersin'de ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kocamaz, bugün başlayacak festivalin sosyal hayatta engellilere tanınan imkan ve kolaylıkların, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olduğunu belirtti. Engellilere yönelik çalışmaların, insana verilen değer ve önemin yansımaları olduğunu vurgulayan Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar engelli vatandaşlar için yaptığı çalışmaları ve başlattığı sosyal sorumluluk projelerini anlattı. Geçen yıl ilki yapılan Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali'ne 16 ülkeden 37 engelli sanatçının katıldığını anımsatan Kocamaz, etkinlikte 22 bin izleyici sayısına ulaşıldığına dikkati çekti. Festival, 14 Ekim'de sona erecek.