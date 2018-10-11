Adana’da açık su aday yüzme hakemlik kursu

ADANA'DA
Türkiye Yüzme Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 12-14 Ekim tarihleri arasında Açık Su Yüzme Aday Hakem Kursu açılacak. Yüzme Federasyonu Adana
İl Temsilcisi Sabri Şanlı, Menderes Spor Salonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek kursa 18 ile 50 yaş arasında, en az lise mezunu, sağlık durumu hakemlik yapmaya elverişli, ceza kurullarından 3 ay ve daha fazla ceza almayan kişilerin katılabileceğini söyledi. Şanlı, Adana'nın açık su yüzme hakemliğinde eksikliği olduğunu belirtti.