Anaokulunda kukla müzesi oluşturuldu

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Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Çukurova Anaokulu'nda "Oyuncağımın ruhu var" (Doll Has A Soul) adı ile yürütülen uluslararası projede öğrenciler ve veliler bir araya getirilerek bir Kukla Müzesi oluşturuldu. Anaokulu Müdürü Açelya Yeltekin, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye'nin ortak olduğu proje kapsamında Çukurova Anaokulu'nda bölgesel düzeyde bir kukla müzesi oluşturulduğunu söyledi. Yeltekin, "Kukla müzesi ve projeyle okulumuzda eğitim gören okul öncesi dönemdeki çocuklarda sosyal-duygusal gelişim, bilişsel gelişim alanlarında artış olması beklenmektedir" dedi. Müdür Yeltekin , "AB projesi olan Doll Has A Soul'un amaçlarına ulaşılmasında ülkeler arasındaki koordinasyonun önemi üzerinde durulmuştur. Projenin Ekim 2018'deki üçüncü hareketliliğine Çukurova Anaokulu ev sahipliği yapacak" diye konuştu.