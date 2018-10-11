Asil’in acısına teselli oldular

KAHRAMANMARAŞ'TA
küçük yaşta sahiplenerek
'Asil' adını verdiği Golden
cinsi köpeğini trafik kazasında
kaybetmenin üzüntüsünü
yaşayan genç işadamı İbrahim Tekinşen
Asil'inin
yüreğinde yaşadığı acısını
yavrularında teselli etmeye
çalışıyor. Kentte tekstil
sektöründe iş hayatını
sürdüren ve hayvanlara
olan sevgisiyle tanınan
genç iş adamı üç yıl
önce yavru iken sahiplendiği
Asil isimli köpeğiyle
güçlü bir bağ
kurdu. Asil'i iş yerinde
bir bebek gibi büyüten
Tekinşen, zamanının
büyük bir kısmını köpeğiyle
geçirdi. Geçtiğimiz
2 Temmuz akşamı
Gaziantep yolu üzerindeki
iş yerinden aracıyla
çıkan iş adamı arkasından
koşan Asil'e
bir başka araç çarptı.
Kahramanmaraş ve
Gaziantep'te iki ayrı
veterinerde tedavi olan
yaralı Golden, kurtarılamadı.
İbrahim 'Asil'i iş yerinin
bahçesinde gözyaşları içinde
elleriyle gömdü. Onun
içinde başka hayvanların
zarar vermemesi için mezarının
etrafını çitle çevirdi.
Asil'in ölümü sonrasında
duygusal olarak çöküntü
yaşayan hayvansever
İbrahim Tekinşen yaşadığı
acıyı sosyal medya hesabında
Asil ile birlikte çekilmiş
fotoğrafını yükleyerek altına,
"Bu zamansız gidişin olmadı
Asil. Yalnız bırakmak var
mıydı beni. Daha çok oynayacak,
, zıplayacaktık seninle
be oğlum. Daha ilk geldiğin
günü dün gibi hatırlıyorum.
Küçücüktün, sen benim için
bir köpekten çok daha fazlasıydın.
Gerçekten hiç olmadı
bu gidişin. Bana borçlusun
artık. Yalnız bıraktın
beni. Öbür tarafta yeniden
görüşmek dileğiyle can dostum"
şeklinde mesaj paylaştı.
İbrahim Tekinşen şimdi
Asil'in ölümünden kısa süre
sonra dünya ya gelen bir çift
yavrusuna adeta gözü gibi
bakıyor. İş zamanının dışındaki
tüm vaktini yavrularla
geçiren ve onları kendi elleriyle
doyurup, bakımlarını
yapıyor.