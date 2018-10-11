Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Asil’in acısına teselli oldular

Asil’in acısına teselli oldular

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Asil’in acısına teselli oldular
KAHRAMANMARAŞ'TA küçük yaşta sahiplenerek 'Asil' adını verdiği Golden cinsi köpeğini trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan genç işadamı Asil'inin yüreğinde yaşadığı acısını yavrularında teselli etmeye çalışıyor. Kentte tekstil sektöründe iş hayatını sürdüren ve hayvanlara olan sevgisiyle tanınan genç iş adamı üç yıl önce yavru iken sahiplendiği Asil isimli köpeğiyle güçlü bir bağ kurdu. Asil'i iş yerinde bir bebek gibi büyüten Tekinşen, zamanının büyük bir kısmını köpeğiyle geçirdi. Geçtiğimiz 2 Temmuz akşamı Gaziantep yolu üzerindeki iş yerinden aracıyla çıkan iş adamı arkasından koşan Asil'e bir başka araç çarptı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te iki ayrı veterinerde tedavi olan yaralı Golden, kurtarılamadı. İbrahim 'Asil'i iş yerinin bahçesinde gözyaşları içinde elleriyle gömdü. Onun içinde başka hayvanların zarar vermemesi için mezarının etrafını çitle çevirdi. Asil'in ölümü sonrasında duygusal olarak çöküntü yaşayan hayvansever İbrahim Tekinşen yaşadığı acıyı sosyal medya hesabında Asil ile birlikte çekilmiş fotoğrafını yükleyerek altına, "Bu zamansız gidişin olmadı Asil. Yalnız bırakmak var mıydı beni. Daha çok oynayacak, , zıplayacaktık seninle be oğlum. Daha ilk geldiğin günü dün gibi hatırlıyorum. Küçücüktün, sen benim için bir köpekten çok daha fazlasıydın. Gerçekten hiç olmadı bu gidişin. Bana borçlusun artık. Yalnız bıraktın beni. Öbür tarafta yeniden görüşmek dileğiyle can dostum" şeklinde mesaj paylaştı. İbrahim Tekinşen şimdi Asil'in ölümünden kısa süre sonra dünya ya gelen bir çift yavrusuna adeta gözü gibi bakıyor. İş zamanının dışındaki tüm vaktini yavrularla geçiren ve onları kendi elleriyle doyurup, bakımlarını yapıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Asil’in acısına teselli oldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN