Başkan Can, rekortmen personelini ödüllendirdi

Tarsus İlçe Belediye Başkanı Şevket Can, 1 dakikada tek ayakla 252 kez ip atlayarak dünya rekoru kırıp, Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran personelini ödüllendirdi. Dünya rekoru kırarak adını Guinness Rekorlar Kitabına yazdıran Ali Polat'ı başkanlık makamında ağırlayan Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus'u dünyaya tanıttığı için personelini tebrik etti. Başkan Can, "Mesai arkadaşımız tek ayakla bir dakikada 252 kez ip atlayarak dünya rekoru kırıp Guinness Rekorlar Kitabına girmiştir. Şahsen mesai arkadaşımın böyle bir yeteneğinden dolayı, şehrimizi dünyaya tanıttığından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim'' dedi.