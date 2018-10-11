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Çağla Şıkel ve Abazoğlu ile moda sohbeti

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Çağla Şıkel ve Abazoğlu ile moda sohbeti
M1 Adana Alışveriş Merkezi, Cumartesi günü ziyaretçilerine muhteşem bir moda etkinliği sunacak. Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte podyumların yıldızı Çağla Şıkel ile ünlü modacı Cengiz Abazoğlu M1 Adana Moda Sokağı'nda bir araya gelecek. İkili, moda ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlayacak. Aynı zamanda sezonun en moda parçalarından oluşan mini defile ile de ziyaretçilere moda şöleni yaşatılacak. AVM Müdürü Yalçın Öz, Çağla Şıkel ve Cengiz Abazoğlu ile bu muhteşem söyleşi ve defileyi izlemek, moda ile ilgili yepyeni bilgiler almak ve iyi giyinmenin sırlarını öğrenmek isteyen herkesi Cumartesi günü saat 17.00'de M1 Adana AVM davet etti.
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