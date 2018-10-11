Değişen yaşam tarzı kalp damar hastalıklarını tetikliyor

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başta gelen ölüm ve işgörmezlik nedenleri arasında yer alan kalp ve damar hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Sigaranın bırakılması ile kalp damar
hastalıkları riskinin azaldığının kanıtlandığını, özellikle sigaranın bırakılması sonrası kalp damar hastalıkları riskinin 10 yıl içinde azalarak hiç içmeyenler seviyesine indiğini ifade eden Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp krizi geçirenlerde kişilerde ise sigaranın bırakılması ile krizin tekrarlama riskinin yarı yarıya azaldığını kaydetti.