Eczacılar tiyatro sahnesinde

BUGÜN NELER OLDU

Eczacı Odası tarafından yaklaşık bir yıl önce düzenlenen tiyatro kursuna devam eden 24 eczacı, "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunu sahnelemek için gün sayıyor. Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunla 11 Kasım'da meslektaşlarının karşısına çıkacak eczacılar, tutkuya dönüşen hobileri için yoğun emek harcıyor. Kursiyerlerden eczacı Esin Yılmaz, yaklaşık bir yıldır sanatsal çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Daha önce de tiyatroyla ilgilendiğini anlatan Yılmaz, çalışmalarını "Keşanlı Ali Destanı" ile taçlandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yılmaz, destanın geçtiği Sineklidağ'da "Zilha" karakterini oynadığını ifade etti.Yılmaz, "Böyle tarihi bir oyunun içerisinde yer aldığım için mutluyum. Ekibimizin hepsi eczacı olduğu için birbirimizi tanıyoruz. Tiyatro vesilesiyle daha iyi tanıdık. Güçlü, birbirine daha kentlenmiş bir ekip olduk. 11 Kasım'da ilk oyunumuzla sahne hayatımıza ilk adımı atacağız. Hepimiz çok istekli ve azimliyiz. Devam etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Yılmaz, oyuna hazırlanmak için özel hayatlarından, işlerinden fedakarlık yaptıklarını belirterek, sahnede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oyunculardan Mehmet Çetiner de arkadaşlarıyla vakit geçirmek için tiyatro kursuna başladıklarını, eğlenceli zamanlar geçirdiklerini kaydetti. İbrahim Yılmaz da 19 Şubat'tan bu yana "Keşanlı Ali Destanı" oyununa hazırlandıklarını aktardı.