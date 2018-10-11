Elazığ mesaisi

M
illi maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Adana Demirspor
, 9. hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Tetiş Yapı Elazığspor
maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Kutlu
yönetiminde dün akşam tesislerde gerçekleşen ilk çalışmada futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi. OYUNCULARI
ile kısa bir toplantı yapan Kutlu, Osmanlıspor
maçını masaya yatırıp yapılan hataları gösterdi. Elazığspor
ile zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizen Kutlu, "Rakibimiz ligde zor günler geçiriyor. Bu yüzden bize karşı baskılı bir futbol ortaya koyacaklardır. Gerekli önlemleri alıp taraftarımıza yeniden galibiyet coşkusunu yaşamak istiyoruz"
dedi. İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ
Teknik adam Kutlu, "Önümüzde 10 günlük bir süre var. Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız. Adana
Demirspor çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Osmanlı karşısında aldığımız mağlubiyetten dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Bu yolun sonunda hedefe ulaşacağız" şeklinde konuştu.