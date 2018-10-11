Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Elazığ mesaisi

Elazığ mesaisi

Demirspor üç günlük iznin ardından Elazığspor maçı hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Elazığ mesaisi
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Adana Demirspor, 9. hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Tetiş Yapı Elazığspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde dün akşam tesislerde gerçekleşen ilk çalışmada futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.
OYUNCULARI ile kısa bir toplantı yapan Kutlu, Osmanlıspor maçını masaya yatırıp yapılan hataları gösterdi. Elazığspor ile zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizen Kutlu, "Rakibimiz ligde zor günler geçiriyor. Bu yüzden bize karşı baskılı bir futbol ortaya koyacaklardır. Gerekli önlemleri alıp taraftarımıza yeniden galibiyet coşkusunu yaşamak istiyoruz" dedi.

İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ
Teknik adam Kutlu, "Önümüzde 10 günlük bir süre var. Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız. Demirspor çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Osmanlı karşısında aldığımız mağlubiyetten dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Bu yolun sonunda hedefe ulaşacağız" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ mesaisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN