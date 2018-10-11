Gaziantep’te indirim seferberliği başladı

GAZİANTEPLİ
esnaf ve sanatkarlar sattıkları ürün ve hizmetlerde yüzde 10 ve indirim kararı alarak hükümetin başlattığı kampanyaya destek vereceklerin açıkladı. İndirime Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi de katılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çağrısıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelen onlarca meslek grubunun temsilcileri ülkenin içinde bulunduğu koşulların düzelmesi ve ülkenin geleceği için başlatılan kampanyada yer alarak indirim yapacaklarını bildirdi. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep gazi olan bir şehir. Ülkesi ve toprağı için can vermiş, kanını dökmüş bir kent. En son da 15 Temmuz hain darbe girişiminde öne çıkmış kentlerimizden biri. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu geçici sıkıntıların atlatılması ve bizi silahla dize getiremeyenlerin yaptığı ekonomik saldırıları bertaraf etmek için bir ve beraber olmalıyız" dedi. Şahin'in ardından söz alan Gaziantep Esnaf Birlikleri Başkanı Ömer Küspeoğlu da kısa bir sürede yaptıkları görüşmelerle tüm esnaf odalarının indirim kararı aldıklarını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından önce kentte faaliyet gösteren yerel zincir AVM'lerin sahipleri sırayla söz alarak tüm ürünlerde yüzde 10 indirim yapma kararını açıkladı. BELEDİYE DE YÜZDE 10 İNDİRİYOR
Daha sonra söz alan berberler, fırıncılar, kebapçılar, tatlıcılar, baklavacılar, mahrukatçılar, bakkallar ve bayiler gibi çok sayıda meslek odası temsilcileri de söz olarak indirim kararını açıkladı. Bazı meslek odalarının veya firmaların yüzde 10'un yanı sıra ayrıca indirim yapma vaadi karşısında Başkan Şahin, "Hepinizden Allah razı olsun, dedelerinizin ruhuna uygun hareket ettiniz, her şeyin para olmadığını gösterdiniz. Biz de büyükşehir belediyesi olarak vatandaşa verdiğimiz tüm hizmetlerde yüzde 10 indirim yapacağız" dedi.