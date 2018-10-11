Giysilerinize ikinci şansı tanıyın

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Şehitkamil Belediyesi "Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor" sloganıyla başlattığı kampanyayla topladığı kullanılmış giysileri temizleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 ayda 18 ton kıyafet topladıklarını söyleyerek, "Şu anda ilçemizin 8 farklı noktasında giysi kumbaraları yerleştirdik. Bu sayıya 12 kumbara daha ekleyerek toplam 20 kumbara ile bu projeyi sürdüreceğiz" dedi. Çöp ve ekmek toplama kampanyalarıyla çevre kirliliği ve israfın önüne geçmek için önemli çalışmalar yapan Şehitkamil Belediyesi, başlattığı proje ile kullanılmış tekstil ürünlerinin çöpe atılması yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için kumbaralar oluşturdu. Kumbaralara atılan elbiseler, kullanılacak durumda ise temizlenip belediyenin Gıda Bankası'nda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, kullanılmayacak durumda olanlar da geri dönüşüm kapsamında ip olarak ekonomiye kazandırılıyor. Fadıloğlu, "Ülkemizde yaşam standardının artmasıyla birlikte insanların kıyafetleri belli bir müddet sonra kullanılabilecek halde olmasına rağmen evde sorun yaratır hale geliyordu. Şu anda ilçemizin 8 farklı noktasında giysi kumbaraları yerleştirdik. Bu sayıya 12 kumbara daha ekleyerek toplam 20 kumbara ile bu projeyi sürdüreceğiz" dedi.