Hücumda etkili olmak istiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

ekiplerinden'un başantrenörüNenad Markovic, takımınhücum yönünü geliştirmek istediklerinibildirdi.liginilk haftasında konuk oldukları'iyendikleri için mutlu olduklarınısöyledi. İstanbul ekibine karşıiyi oynayıp haklı bir galibiyet eldeettiklerini anlatanbu yıl ligin oldukça zorlugeçeceğini ifade etti.yılın aksine yeni birsistem geliştirip iyi mücadeleeden bir takım oluşturmanıngayretinde olduklarını aktaranMarkovic,dedi.