Hücumda etkili olmak istiyoruz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
ekiplerinden Gaziantep Basketbol
'un başantrenörü
Nenad Markovic, takımın
hücum yönünü geliştirmek istediklerini
bildirdi. Markovic,
ligin
ilk haftasında konuk oldukları Darüşşafaka Tekfen
'i 63-62
yendikleri için mutlu olduklarını
söyledi. İstanbul ekibine karşı
iyi oynayıp haklı bir galibiyet elde
ettiklerini anlatan Markovic
,
bu yıl ligin oldukça zorlu
geçeceğini ifade etti. GEÇEN
yılın aksine yeni bir
sistem geliştirip iyi mücadele
eden bir takım oluşturmanın
gayretinde olduklarını aktaran
Markovic, "Darüşşafaka Tekfen karşısında iyi oynadık ama hücum yönünde henüz istediğimiz seviyede değiliz. Hücum yönümüzü geliştirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte daha iyi mücadele ederek, hücumda daha etkili olmak istiyoruz"
dedi.