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Hücumda etkili olmak istiyoruz

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Hücumda etkili olmak istiyoruz
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, takımın hücum yönünü geliştirmek istediklerini bildirdi. Markovic, ligin ilk haftasında konuk oldukları Darüşşafaka Tekfen'i 63-62 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. İstanbul ekibine karşı iyi oynayıp haklı bir galibiyet elde ettiklerini anlatan Markovic, bu yıl ligin oldukça zorlu geçeceğini ifade etti. GEÇEN yılın aksine yeni bir sistem geliştirip iyi mücadele eden bir takım oluşturmanın gayretinde olduklarını aktaran Markovic, "Darüşşafaka Tekfen karşısında iyi oynadık ama hücum yönünde henüz istediğimiz seviyede değiliz. Hücum yönümüzü geliştirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte daha iyi mücadele ederek, hücumda daha etkili olmak istiyoruz" dedi.
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Hücumda etkili olmak istiyoruz
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