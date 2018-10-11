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Kuşların gözlerini tel ve yapıştırıcıyla kapatıp avladılar

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Kuşların gözlerini tel ve yapıştırıcıyla kapatıp avladılar
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde kuşların gözlerini tel ve yapıştırıcıyla kapatarak şahin avlayan uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokuyucu kendilerine gelen ihbar üzerine jandarma ekipleriyle birlikte ilçeye bağlı Baharlı Mahallesi kırsalında yaptıkları uygulamada Suriye uyruklu 3 şahsı yasa dışı şekilde avlanırken yakaladı. Şahinlerin gözlerinin yapıştırıcı madde ve telle dikerek kapatıldığını tespit eden ekipler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Kuşların gözlerini tel ve yapıştırıcıyla kapatıp avladılar
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