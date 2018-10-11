Kuşların gözlerini tel ve yapıştırıcıyla kapatıp avladılar

MERSİN'İN
Tarsus ilçesinde kuşların gözlerini tel ve yapıştırıcıyla kapatarak şahin avlayan Suriye
uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokuyucu kendilerine gelen ihbar üzerine jandarma ekipleriyle birlikte ilçeye bağlı Baharlı Mahallesi kırsalında yaptıkları uygulamada Suriye uyruklu 3 şahsı yasa dışı şekilde avlanırken yakaladı. Şahinlerin gözlerinin yapıştırıcı madde ve telle dikerek kapatıldığını tespit eden ekipler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.