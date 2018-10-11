Melih ABİ: Ekmek fiyatları bir lira zam yok

Adana'da ekmek fiyatları zamanlandı ama geri indirildi.

Geçtiğimiz hafta 1 lira 25 kuruş olmuştu.

Özcan Özat fiyatların tekrar 1 liraya düşürülmesini istemiş.

Dernek karar aldı ekmeğin fiyatı yeniden 1 liraya indirildi.

Bu karara herkes uyacak.

Uymayanları bildirin hemen ceza işlemi başlatsınlar.

Bu konuda vatandaşların bilgisini de aldım.

Hepsi ekmeğin artık bir liradan satıldığını söylediler.

Sevgili okurlar fırsatçılara fırsat vermeyin.

Zamlı ekmek satan fırın varsa bize bildirin.

Hatta zabıtaya bildirin.

Hemen işlem başlatsınlar.

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Yaya geçidi levhasının karşısında yaya geçidi yok!..



YAYA geçidi levhası bir yerde var diğer yerde yok.

Ben söküldüğünü düşünüyorum.

Nerede mi?

Tarsus Alparslan Türkeş Bulvarı'nda St. Paul Kuyusunun oradan ilerleyip camiyi geçince sağa dönüp 50 metre ilerde sağda bu tabelalarda yaya geçidi yazıyor.

Musa Demir, "Karşısı demir korkulukla kapalı, yayanın geçeceği yer yok.

Buraya ya yaya geçidi konulsun ya da yaya geçidi levhası kaldırılsın" diyor.

Bence de ya koyulsun ya da tamamen kaldırılsın.