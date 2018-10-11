Sanayicilere ticaret hukuku anlatıldı

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sanayici bilgilendirme toplantısı Başkan Sabri Tekli, yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda sanayici ve konuşmacı Avukat Cansu Anılan'ın katılımları ile gerçekleştirildi. Ticari çıkarların gözetilmesi hususunda sanayicilerin alanında uzman danışmanlara ihtiyacı olduğunu belirten Avukat Anılan, "Firmalar, değişen konjonktüre uyum sağlamak için, çalıştıkları alandaki hukuki yasa ve düzenlemelere ilişkin dünyanın her yerinde hızlı, etkili ve güvenilir hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymaktadırlar" dedi. Hukuki danışmanlığın sanayiciler açısından büyük önem taşıdığını belirten MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise "Sanayicilerimiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki ticaret ağı kapsamında birçok sorunla karşılaşabiliyor. Bu sorunlar da ticaretin yavaşlamasına neden olarak ciddi oranda kayıplar meydana gelebiliyor. Bu durumlarda sanayicilerin ticari hukuk sürecini uzman kadrolar ile yürüterek bu zararların ve kayıpların ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi sağlanabilir" şeklinde konuştu.