Tarsus 95 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

urulduğu 1923 yılından bu yana yeşil sahalarda, Türkiye profesyonel liglerinin çeşitli kategorilerinde ilçeyi temsil eden sarı-lacivertli takımın kuruluşu nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Program kapsamında ilk etkinlik Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşti. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bağrık, kulüp başkanı Eyüphan Eyüboğlu, teknik direktör Özcan Kızıltan, teknik kadroları ve futbolcuları katıldı.Eyüboğlu, teknik direktör Kızıltan, takım kaptanı Nurullah ve alt yapı futbolcuları Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Eyüboğlu, kulübün Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu belirterek, "Bu güne kadar kulübümüze hizmet eden kulüp başkanlarına, teknik adamlara, futbolculara ve kulübün her kademesinde görev alan kilere minnet ve saygı duyuyoruz. Türkiye liglerinin en köklü kulüplerinden olan takımımız inşallah daha iyi yerlerde olur" dedi.