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Tarsus 95 yaşında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, kuruluşunun 95. yılını kutluyor

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Tarsus 95 yaşında
Kurulduğu 1923 yılından bu yana yeşil sahalarda, Türkiye profesyonel liglerinin çeşitli kategorilerinde ilçeyi temsil eden sarı-lacivertli takımın kuruluşu nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Program kapsamında ilk etkinlik Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşti. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bağrık, kulüp başkanı Eyüphan Eyüboğlu, teknik direktör Özcan Kızıltan, teknik kadroları ve futbolcuları katıldı.
BAŞKAN Eyüboğlu, teknik direktör Kızıltan, takım kaptanı Nurullah ve alt yapı futbolcuları Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Eyüboğlu, kulübün Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu belirterek, "Bu güne kadar kulübümüze hizmet eden kulüp başkanlarına, teknik adamlara, futbolculara ve kulübün her kademesinde görev alan kilere minnet ve saygı duyuyoruz. Türkiye liglerinin en köklü kulüplerinden olan takımımız inşallah daha iyi yerlerde olur" dedi.
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Tarsus 95 yaşında
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