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Tüple birlikte marketi havaya uçurmak istedi

’da Mehmet Eşref I., evinin duvarına kamyonetle zarar veren ve sonradan duvarı yaptırmayan market çalışanlarına sinirlendi

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Tüple birlikte marketi havaya uçurmak istedi
ADANA'DA Mehmet Eşref I., evinin duvarına market kamyonetiyle zarar veren ve sonradan duvarı yaptırmayan market çalışanlarına kızdı. Öfkeli adam, marketi tüple havaya uçurmak istedi. Yaşanan bu olaylar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre; markete ait kamyonet Mehmet Eşref I.'nın evini bulunduğu sokağa girmek istedi. Kamyonet I.'nın köşe başında bulunan evinin duvarına zarar verdi. Duvarının sıvasını döküldüğünü gören ve sinirlenen I., market yetkililerinden zararının karşılanmasını istedi. Zararı karışılacağını söyleyen görevliler duvarı yaptırmadı.

TÜPÜN VANASINI AÇTI
Geçen sürede duvarının yapılmamasına sinirlenen Mehmet Eşref I., eline aldığı mutfak tüplüyle marketi bastı. Tüpün vanasını açan Işık, marketi havaya uçuracağını söyledi. Bunun üzerine markette alış veriş yapan vatandaşlar can havliyle kendilerini sokağa atarak polisi aradı. Öfkeli adam, tüpü market raflarının üzerine koyarak beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis, Işık'ı sakinleştirdikten sonra polis merkezine götürdü..
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Tüple birlikte marketi havaya uçurmak istedi
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