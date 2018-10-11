Yabancı öğrencilere Adana ve Çukurova Üniversitesi tanıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

KA-1 Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği ve Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde Çukurova Üniversitesi'ne (ÇÜ) gelen yabancı uyruklu öğrenciler için "Oryantasyon Günleri" düzenlendi. Erasmus programı kapsamında bu yıl Çukurova Üniversitesine Romanya, Almanya, Polonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kırgızistan, Kosova ve Endonezya'dan 21 yabancı öğrenci geldi. Her akademik dönemde düzenlenen ve 3 gün süren Oryantasyon Günleri kapsamında öğrencilere Çukurova Üniversitesi ve kampüste yaşam hakkında bilgi verildi. Ardından yabancı öğrencilere kampüs turu düzenlendi. Üniversitedeki sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler hakkında bilgilendirilen öğrenciler ilk öğle yemeğini de Merkezi Kafeteryada yedi. Oryantasyonun ikinci günü olan "Kültürlerarası Kaynaşma" bölümünde öğrenciler Tarsus'ta bulunan tarihi yerleri ziyaret etti. Çukurova Üniversitesi ESN (Erasmus Students Network) topluluğunun da eşlik ettiği kültürel gezi sırasında öğrencilere Türk kültürü ve Türk mutfağından örnekler tanıtıldı.