Yüzde 10 nefes aldıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıklamasının ardından Adana
'da da bazı marketlerin yüzde 10 ve daha yukarısına indirimine gittiği görüldü. Vatandaşlar yapılan indirimin kendilerini için sevindirici olduğunu belirterek, "Bu indirimler bizlere nefes aldıracak" dediler. Bakan Albayrak'ın önceki gün açıklamasının ardından Adana'da büyük marketlerin büyük çoğunluğu hemen harekete geçti. Bazı marketlerin yüzde 20'lere varan indirimleri vatandaşların yüzünü güldürdü. Emekli Mahmut Kılıç (56), "Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Başta emekliler ve dar gelirlileri rahatlatacak. Her kesimde bu indirimlerin hayata geçirilmesini istiyoruz" diye konuştu. "PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLAYACAĞIZ"
Markette alış veriş yapan ve uygulanan indirimleri gören Tacettin Karcı, "Çok iyi düşünülmüş. Bu sıkıntımızı en kısa sürede atacağımıza inanıyorum" derken, işçi emeklisi Ali Garip (60) ise, "Ekonomimizi rahatlatacak. Psikolojik olarak da rahat nefes alacağız. Terleyen insanın üstüne su serpmesi gibi oldu" şeklinde konuştu.