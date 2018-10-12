2 bin 700 öğrenciye yetenek taraması

KAHRAMANMARAŞ
'IN Elbistan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinin yeni dönem çalışmaları başladı. Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan projede ilçedeki tüm ilkokul 3.sınıf öğrencileri, boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi Elbistan Gençlik Merkezi'ndeki parkurda 8 farklı istasyonda yetenekleri değerlendirilerek sayısal değerleri alınıyor.