HATAY
'IN Merkez İlçesi Antakya'da yaşayan Ayşe Görün 80 yaşında spora başladı. Gençlere taş çıkartan Görün, kendini genç hissettiğini belirterek, fitness salonunda haftanın üç günü spor yapıyor. Arkadaşlarının tavsiyesi ile ziyaret etmeye başladığı Antakya Belediyesi Hanımlar Lokali'nin fitness salonunda spora başlayan Ayşe Görün haftanın üç günü spor yapıyor. Spora başlamadan önce eklem ağrılarından şikayetçi olan Ayşe Görün aradan geçen iki haftanın ardından kendini daha zinde hissettiğini söyledi. Kendini daha genç hissettiğini söyleyen Ayşe Nine " Ben kendimi 60 yaşında bile hissetmiyorum. Çok dincim ve her türlü sporu yapabilecek durumdayım" diyerek gençlere meydan okudu. Ayşe Nine; "Genç yaşımdan beri yıllardır düzenli olarak yürüyüş yapıyom. Bir süre önce sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Doktor tavsiyesi ile diyete ve spora başlayarak plates, koşu bandı, eliptik bisiklet, omuz çalışması, kol ve bacak güçlendirmesi yapıyorum. Sporu genç, yaşlı demeden herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu Antakya Hanımlar lokali Beden Eğitimi öğretmeni Nimet Kimyeci ise öğrencisinin gayretlerinden çok memnun. Ayşe Nine'nin spora başladığı ilk günden beri azimli olduğunu ve kendi sınırlarını zorlamak istediğini söyleyen Kimyeci; "Sadece gençlere değil, her yaş gurubuna sporun katkısını vermek istiyoruz.Lokalda kadınların rahatça spor yaparak kendilerini daha iyi hissedecekleri ortamları hazırlıyoruz. Kadınlarımızı davet ediyorum. Ayşe Nine şuan birçok gençten daha fit" dedi.