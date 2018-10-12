Adana’da ikinci zafer

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asketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı Adana
'da attı. Fenerbahçe'yi 61-47 mağlup ederek Türk kadın basketbolunun en önemli kupasını ikinci kez müzesine götüren Hatay
Büyükşehir Belediyespor büyük sevinç yaşıyor. Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonundaki 24. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yenerek ilk kupayı kazanan Hatay, serinin devamını getirdi. Başantrenör Aikaterini Chatzidaki, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Lige böylesine önemli bir kupa ile başlamak gurur verici. Gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı. Buna güzel oyunumuzu da ekleyince ortaya zafer çıktı. Ben 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Hatay'a ve armağan etmek istiyorum" diye konuştu. BİN 500 BİLET SATILDI
Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanan kupa heyecanını bin 500 biletli seyirci izlerdi. Adana'nın yine muhteşem bir organizasyona daha ev sahipliği yaptığını belirten Basketbol İl temsilcisi Abdullah Kutlu, "Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını Adana'ya veren Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetimine destekleri için Valimiz Mahmut Demirtaş'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a ve Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye teşekkür borçluyuz" dedi.