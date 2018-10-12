Alıkoyma, tecavüz, şiddet, yağma davası

ADANA'DA
20 yaşındaki Derya R.B. adlı genç kızı, çatı katına kapatıp, günlerce tecavüz ederek şiddet uyguladığı ileri sürülen şüpheli Rasin Sabah'ın (34) "Nitelikli cinsel saldırı, hürriyetten yoksun kılma, mala zarar verme, nitelikli yağma, cebir ve şiddet kullanarak cinsel saldırıda bulunmak" suçlarından yargılanmasına devam edildi. 59 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan sanık, "Rızasıyla birlikte olduk. Kendi kendine zarar verdi" derken, genç kız iddianamedeki suçlamaları tekrarlayarak şikayetçi oldu İddianameye göre geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen olay şöyle gerçekleşti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Rasin Sabah kuaförde tanıştığı Derya R.B.'yle arkadaş oldu. Şüpheli ve müşteki 10 gün birlikte Mersin'de kaldıktan sonra Adana
'ya döndü. Şüpheli, genç kızı bir çatı katına götürdü. Gitmek isteğini söyleyince de telefonunu kırdı ve cüzdanındaki parasını aldı. 10 gün boyunca zorla tecavüz etti ve şiddet uyguladı. Yüzüne idrarını yaptığı genç kızın makatına odun soktu. Kaçmayı başaran Derya R.B. şikayetçi olunca Sabah tutuklandı. Hakkında 5 ayrı suçtan dava açılan Rasin Sabah yargılandığı Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde genç kızla rızasıyla birlikte olduklarını ileri sürerek, "İddianamedeki suçlamaları kabul etmiyorum. Olay yerinde bulunan saçlar kaynak saçlar. Saçını yolmadım. Darp izlerini ise kendisi yaptı. Sinir krizi geçirdiğinde kendisini duvara vuruyor, yerden yere atıyordu" dedi.