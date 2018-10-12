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Aynı anda dört sergi açılabilecek

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Aynı anda dört sergi açılabilecek
YAKIN Doğu Üniversitesi kampüsünde sanatsal üretim sürecini toplumun günlük yaşamının bir parçası haline getirmek ve izleyicisiyle bire bir buluşturma hedefiyle kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne bağlı hizmet verecek olan ve aynı anda birden çok serginin açılabileceği dört galeriye sahip olan Sanat Merkezi kuruldu. Atatürk Kültür Merkezi Binası'nda kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi'nin retrospektif sergi dizileri ile kapılarını açacağı belirtildi. 16 Ekim'de Feryal Sükan'nın Retrospektif sergisi ile kapılarını açacak olan sanat merkezi, 29 Ekim'de Mustafa Hastürk, 15 Kasım'da da Yakın Doğu Üniversitesi sanatçılarının karma sergisine ev sahipliği yapacak.
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Aynı anda dört sergi açılabilecek
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