Barajda kıyıya vuran balıklar toplanıp, çukura gömüldü

GAZİANTEP'IN
İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı yapılan Tahtaköprü Baraj'ında, Amik Ovası
'na su verilmesi nedeniyle debinin düşmesi sonucu toplu halde telef olup kıyıya vuran balıklar, belediye ekipleri tarafından toplanıp, çukura gömüldü. Yesemek ile Ağalarobası Mahallesi'nde kıyıları bulunan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, Amik Ovası'na su verilmesi nedeniyle geçen pazar günü düştü. Su seviyesinin düşmesinin ardından barajda toplu olarak telef olup kıyıya vuran çok sayıda balığın, çevreye yaydığı kokuyu ve vatandaşların bilmeden almasını önlemek amacıyla belediye tarafından temizlik çalışması başlatıldı. İş makinesiyle açılan dev çukura temizlik işçileri ve iş makinesiyle kıyı boyunca toplanan ölü balıklar açılan çukura gömülerek üzeri kireçlenip kapatıldı.