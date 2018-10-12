‘Bir Zamanlar Selçuklu’ sergisi hayran bıraktı

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ilki 18 Eylül 2018 tarihinde Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Bir Zamanlar Selçuklu' temalı resim, kitre heykel ve şapka sergisini gezdi. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'in ardından Adana Kent Müzesi'nde sergilenen eserleri beğeniyle inceleyen Demirtaş, sanatçıları tebrik etti. BÜYÜK KEYİF ALDIM
İncelemeleri sırasında tarihe sahip çıkmanın, sosyal ve kültürel değerleri yaşatıp geleceğe taşımanın önemine vurgu yapan Beyhan Demirtaş, serginin bu açıdan ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekti. Demirta��, "Sergide birbirinden güzel eserler yer alıyor. Burada olmaktan çok büyük keyif aldım" dedi.