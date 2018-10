Bölgenin en büyük gençlik merkezi

BUGÜN NELER OLDU

Dulkadiroğlu ilçe Belediye Başkanı Necati Okay, ilçelerindeki gençlerin yaşam kalitesini arttırmak, ufuklarını genişletmek için sundukları özel imkanlarla gençlik merkezleri yapmaya devam ettiklerini söyledi. Okay, Gazipaşa ve Ferhuş Gençlik Merkezlerinde yıl sonuna kadar 20 bin ��ğrenciyi ağırlamak için okul idareleriyle sıkı bir işbirliği içerisinde olduklarını dile getirdi. Başkan Okay, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan'ın da katılımıyla Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinde din görevlileri ile bir araya geldi. Davetlilere tesisi gezdiren başkan, Dulkadiroğlu'nun en büyük yatırım projelerinden birini hayata geçirdiklerini söyledi. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinin gençlerin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir tesis olduğunu vurgulayan Okay, "Amacımız sadece yol, asfalt, kaldırım, kilit parke yapmanın değil. Gençlerimize ve geleceğimize yatırım yapmamız gerekiyordu ve bu mekan bunların en önemlilerin biri. Bölgedeki en büyük gençlik merkezi olarak ilçemizdeki gençlerimize hizmet verecek burada her türlü standart olacak inşallah" dedi.