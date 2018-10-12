Bylokçu polislere 38 yıl 4 ay hapis

Kahramanmaraş
'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/ PDY) ilişkin davada yargılanan eski emniyet personeli 18 sanık, 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Aralarında Oniki Şubat eski ilçe emniyet müdürü Nadir Telli'ninde bulunduğu FETÖ örgütünün kripto haberleşme sistemi olan Bylock kullandıkları da tespit edilen sanıklara toplam 38 yıl 4 ay hapis cezası verildi. BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından, sanıkların savunmaları alındı. Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Nadir Telli, Ahmet Aluçlu, Ahmet Tunçdemir, Faruk Atcı, İshak Karakız, Fatih Demir, Hamdullah Akkaya, Hamit Mecit, Hüsnü Kıran, Halit Gökkaya, Hamza Soylu, Hacı Yusuf Bakırcı, Mehmet Zeki Kiraz ve Muttalip Demir'in ByLock kullandığını belirterek, sanıklardan 6'sının da FETÖ ile bağlantılarının tespit edildiği belirtti. CEZALAR ÜST ÜSTE
Sanıkların bu tespit göz önünde bulundurularak cezalandırılmalarını isteyen Cumhuriyet savcısı, 3 kişinin ise yeterli delil bulunamadığı için beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Nadir Telli'ye 8 yıl 9 ay, Ahmet Aluçlu, Ahmet Tunçdemir, Fatih Demir, Hamdullah Akkaya, Halit Mecit, Hüsnü Kıran, Halit Gökkaya, Hamza Soylu, Hacı Yusuf Bakırcı, İshak Karakız, Mehmet Zeki Kiraz ve Muttalip Demir'e 7 yıl 6 ay, Fatih Kılınç'a 6 yıl 3 ay, Hasan Hüseyin Akaslan ve Fatih Atcı'ya 5 yıl, Fatih Turan'a 3 yıl 9 ay, Gönül Emol'a ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.