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ÇDSO ve CSO’dan “Dostluk konseri

Giriş Tarihi: 12.10.2018
ÇDSO ve KKTC CSO’dan “Dostluk konseri
ÇUKUROVA Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bugün saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda "Dostluk konseri" verecek. Konseri yazar ve orkestra şefi Ali Hoca yönetecek. ÇDSO ve KKTC CSO 100 kişilik bir kadroyla seyirci karşısına çıkacak. Ali Hoca'nın "Kıbrıs Süiti" ve A. Dovark'ın Senfoni No.9 "New World" adlı eserlerini Adanalı sanatseverlere sunacaklar. Konserde Dünyaca ünlü Rus asıllı Amerikalı keman virtüözü Alexander Markov "keman" solist olarak yer alacak ve P.I.Tchikosky'nin Keman Konçertosunu seslendirecek.
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ÇDSO ve KKTC CSO’dan “Dostluk konseri
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