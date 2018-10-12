Gasp oyununu polis bozdu

ADANA'DA
evden ayrılan eşini geri döndürmek için isteyen 63 yaşındaki Hikmet Özgür
, ilginç ve tehlikeli bir yola başvurdu. Kendisini karın ve boğazından bıçaklayarak polisi arayan Özgür, "Tanımadığım kişiler beni bağlayıp, bıçakladı. Ayrıca 300 lira paramı gasp ettiler" dedi. Olayı inceleyen polis, Özgür'ün yalanını ortaya çıkardı. Olay, Hikmet Özgür'ün Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Hikmet Özgür, polisi arayıp, tanımadığı kişilerin eve gelerek kendisini bağladığını ve bıçaklayarak 300 lirasını aldıklarını söyledi. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği eve gelerek karın ve boğazından hafif şekilde bıçaklandığını gördü. Olay yerine ise 112'i ekipleri yaralı adamı hastane kaldırdı. Tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, olay saatinde apartmana giren kimsenin olmadığını saptadı. Bunun üzerine, hastanede tedavi gören Özgür, sorguya alındı. Yalan söylediğini itiraf eden Özgür, "Eşim evi terk edince bunalıma girdim. O geri dönsün diye yaptım Sonra beni başkasının bıçakladığını söyledim" dedi.