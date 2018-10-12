Hırsızlık zanlısı çocuk yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

son 10 günde şehrin farklı bölgelerinde halk otobüsleri içinden yankesicilik suçlarına yönelik şikayetler üzerine çalışma başlatan polis, hırsızlık olaylarını küçük bir çocuğun yaptığını ortaya çıkardı. Şehir içi halk otobüsleri içerisinde yankesicilik şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince, özel şehir içi halk otobüsleri içerisine ve otobüs duraklarında ekipler görevlendirildi. Halk otobüsleri içerisinde ve olayların gerçekleştiği güzergâh üzerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin de titizlikle incelenmesi sonucunda, olayları F.Y. isimli suça sürüklenen çocuğun gerçekleştirdiği tespit edilerek şüpheli yakalandı.