Kahramanmaraş’a en büyük kütüphane

KAHRAMANMARAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, dünyanın en büyük kütüphanelerinden birini Kahramanmaraş
'a kazandırmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Başkan Erkoç, edebiyatın ve şiirin başkenti Kahramanmaraş'a böyle bir kütüphanenin yakışacağını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyemizin yanına büyük bir millet kıraathanesi yapıyoruz. Aynı zamanda Bilim Kıraathanesi olacak. Arka tarafa da büyük bir kütüphane yaptırıyoruz" dedi. 40 DÖNÜMLÜK BİR ALAN
Başkan Erkoç, "Üniversitenin yerini de bu meydana katıyoruz. 40 dönümlük bir alana kavuşmuş olacağız. Buraya kattığımız üniversitenin yerine karşılık üniversiteye binalarını yapacağız. Dünyanın en büyük kütüphanelerinden birini yapacağız. Bahçelievler Kampüsü'ndeki binaların çürümesinden dolayı oradaki binaları üniversitemizin kampüsüne yaparak öğrencileri oraya taşıyacağız" şeklinde konuştu. DÜNYACA ÜNLÜ
"Milli İrada Meydanı'na yapacağımız Bilim Kıraathanesi, hemen onun yanı başında camii, ayrıca büyük bir meydan ve Merkezi kütüphane" diye konuşan Erkoç, "Gençlerimizin gelip vakit geçirebileceği güzel bir mekan olacak ve aynı zamanda orada dünyanın bütün dijital verilerini toplayacağız. Dünyaca ünlü bir kütüphane olacak inşallah. Bunun yanı sıra Öğretmenevi ve Fatih ilköğretim Okulu'nu da bu meydana katacağız. Burada büyük bir şehir meydanı olacak" dedi.