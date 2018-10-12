Mavi Şimşek salonda çalıştı

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Toto 1. Lig'de oynayacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdüren Adana
Demirspor, salonda çalıştı. Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merlezi'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasının yapıldığı antrenman, takım halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışmalarıyla başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı program değişmeli olarak uygulandı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi. Çalışmaya sakatlığı süren Orkan Çınar'ın yanı sıra milli takımda bulunan Mickael Pote katılmadı. Mavi –lacivertli ekip günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde Aytaç Durak Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.