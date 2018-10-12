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Mavi Şimşek salonda çalıştı

Demirspor dün ilk çalışmasını spor salonunda yaptı. Mavi-lacivertli takımın oyuncuları denge, kuvvet ve kondisyon çalıştı

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Mavi Şimşek salonda çalıştı
SPOR Toto 1. Lig'de oynayacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdüren Demirspor, salonda çalıştı. Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merlezi'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasının yapıldığı antrenman, takım halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışmalarıyla başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı program değişmeli olarak uygulandı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi. Çalışmaya sakatlığı süren Orkan Çınar'ın yanı sıra milli takımda bulunan Mickael Pote katılmadı. Mavi –lacivertli ekip günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde Aytaç Durak Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Mavi Şimşek salonda çalıştı
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