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Öğrencilerin hayvanları koruma günü gezisi

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Öğrencilerin hayvanları koruma günü gezisi
YAKIN Doğu Okul Öncesi 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, Hayvan Hastanesi'ni ziyaret etti. Hayvanları Koruma günü dolayısıyla yapılan alan gezisi çocuklara, hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirildi. Gezi programında, öğrenciler Hayvan Hastanesi'nde bulunan hayvanları gördü. Yetkililer tarafından hayvan türleri hakkında minik öğrencilere bilgiler verildi. Hasta ve yaralı hayvanlarının nasıl tedavi edildiğini öğrenen öğrenciler, özellikle sokak hayvanlarının bakıma muhtaç olduğunu, insanların ilgisine ve sevgisine ihtiyaçları olduğunu gördüler. Gezi sırasında, sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip oldukları anlatılan öğrencilere, hayvanların yaşama tutunabilmesi için nasihatler verildi.
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Öğrencilerin hayvanları koruma günü gezisi
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