Sırrıberk ARSLAN: Yerel Seçim Kriteri

BUGÜN NELER OLDU

Mart ayındayapılacak olan yerelseçimlerde Belediye başkanlarınıkendi belirlediği kriterlere görebelirleyecek.Türkiye'de her evde en az bir kişinin gönlünde taht kurmuş olan AK Parti'nin genel başkanı ve başkan'ın belirlediği kiterlerin başında isevar.Sonrasında kendi alanında başarılı olanlar ile projeci ve sonuç alıcı isimler.2014 seçimlerinde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehirden 21'ini, 32 ilin belediye başkanlığını toplamda ise 800 belediye başkanlığını kazanarak bir rekora imza atan AK Partinin 2019 Mart yerel seçimlerinde hedefi daha büyüterek başta 30 büyükşehir olmak üzere en az 700 belediye başkanlığının kazanılması için yani sayınince eleyip sık dokuyacak.Titiz bir aday belirleme sürecini işletenyeni sisteme göre oluşturduğu kabinesine benzer bir yapılanmayı belediye başkan adaylarına yansıyacak.Bunun için belirlenecek adayların AK Parti'nin oyunun üstüne oy getirecek adaylar olmasına dikkat edilecek.Vatandaşta karşılığı olan teşkilatların sevdiği, sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen ve o ili kalkındıracak projeleri olan, vatandaşın yakından tanıdığı isimler olacak.Peki, bu Kahramanmaraş için ne anlama geldiğine bakalım.Bu şu demektir.Kaçakçı ve Kaymakçı ve yalaka, taklacı çetesinin Öz'ün de Demir gibi kahpelik olanların aracılığı ile Kahramanmaraş- Kayserigüzergahından Sayın'ı etkilemeye yönelik çabaları müsait yerlerine batacak.Sayınişin ER'i, KOÇ gibi başkanlarlaKahramanmaraş'ıKahramanmaraş halkıyla kucaklaştırmayaAllah'ın izniyledevam ettirecek.Kahramanmaraş halkı da sayın'ın yüzde 75-88 arasındaki bandında yanındadiyecek.Cumamız mübarek olsun.