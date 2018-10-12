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Sırrıberk ARSLAN: Yerel Seçim Kriteri

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Adalet ve Kalkınma Partisi Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Belediye başkanlarını kendi belirlediği kriterlere göre belirleyecek.
Türkiye'de her evde en az bir kişinin gönlünde taht kurmuş olan AK Parti'nin genel başkanı ve başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği kiterlerin başında ise 'Halk sevgisi' var.
Sonrasında kendi alanında başarılı olanlar ile projeci ve sonuç alıcı isimler.
2014 seçimlerinde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehirden 21'ini, 32 ilin belediye başkanlığını toplamda ise 800 belediye başkanlığını kazanarak bir rekora imza atan AK Partinin 2019 Mart yerel seçimlerinde hedefi daha büyüterek başta 30 büyükşehir olmak üzere en az 700 belediye başkanlığının kazanılması için yani sayın Başkan Erdoğan ince eleyip sık dokuyacak.
Titiz bir aday belirleme sürecini işleten Başkan Erdoğan yeni sisteme göre oluşturduğu kabinesine benzer bir yapılanmayı belediye başkan adaylarına yansıyacak.
Belediye başkan adayları gerek vizyonları, gerekse projeleri ile Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına sağlayacak isimlerden oluşacak.
Bunun için belirlenecek adayların AK Parti'nin oyunun üstüne oy getirecek adaylar olmasına dikkat edilecek.
Vatandaşta karşılığı olan teşkilatların sevdiği, sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen ve o ili kalkındıracak projeleri olan, vatandaşın yakından tanıdığı isimler olacak.
Peki, bu Kahramanmaraş için ne anlama geldiğine bakalım.
Bu şu demektir.
Kaçakçı ve Kaymakçı ve yalaka, taklacı çetesinin Öz'ün de Demir gibi kahpelik olanların aracılığı ile Kahramanmaraş- Kayserigüzergahından Sayın Başkan Erdoğan'ı etkilemeye yönelik çabaları müsait yerlerine batacak.
Sözün özü, yazının özeti kaçakçı ve kaymakçı çeteleri öksüz kalacak.
Sayın Başkan Erdoğan işin ER'i, KOÇ gibi başkanlarla Kahramanmaraş'ı Kahramanmaraş halkıyla kucaklaştırmaya Allah'ın izniyle devam ettirecek.
Kahramanmaraş halkı da sayın Başkan Erdoğan'ın yüzde 75-88 arasındaki bandında yanında 'Durmak yok yola devam' diyecek.
Cumamız mübarek olsun.
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Sırrıberk ARSLAN: Yerel Seçim Kriteri
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