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Sonuna kadar destekliyoruz

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Sonuna kadar destekliyoruz
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği () Mersin Başkanı Serdar Yıldızgörer, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Yıldızgörer, "MÜSİAD olarak geçmişten bugüne üretim ekonomisi esasıyla büyümeyi ve yerli ve milli üretim konusunu kendimize şiar edindik. Bizler, 'Meselemiz Türkiye Olsun' diyerek yola çıktık ve attığımız her adımı bu şuurla yerine getirdik. Yine aynı şuur ve hissiyatla göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, her platformda enflasyonla mücadele konusuna dikkat çektik" dedi.
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