Uyuşturucuya 30 gözaltı

GAZİANTEP'TE sokaklarda uyuşturucu
satanlara yönelik yapılan operasyonlar, okulların açılmasıyla hız kazanırken son bir hafta içinde 30 kişi gözaltına alında. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde 10 mahalleye operasyon düzenlendi. Kullanıma hazır 418 gram esrar, 118 gram metamfetamin, 66 gram eroin, 19 gram bonzai, 141 adet extasy, 70 adet captagon hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.