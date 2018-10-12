Uyuyan kişinin cep telefonunu çaldı

ADANA'DA
29 yaşındaki Bayram Toprak, iş yerinde uyuya kalan 24 yaşındaki Mustafa Uğurlu'nun, masaüstüne koyduğu cep telefonunu çaldı. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden yola çıkıp, zanlıyı da kıskıvrak yakaladı. Uyuşturucu bağımlısı olan Toprak, 5 yerden daha hırsızlık yaptığı ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı. İlk olay, 30 Eylül'de merkez ilçe Seyhan'a bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Bayram Toprak, uyuşturucu almak için hırsızlık yapmaya karar verdi. İş yerinde uyuyan Mustafa Uğurlu'nun, masa üzerinde duran bin 300 liralık cep telefonunu çaldı. Uyandığında soyulduğunu anlayan Uğurlu, durumu polise bildirdi. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde hırsızın, daha önce Mustafa Uğurlu'nun cep telefonunu çalan aynı kişi olduğu saptandı. Bu bilgi üzerine Adana
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bayram Toprak, kısa sürede yakayı ele verdi ve polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden Toprak, pişman olduğunu söyledi. Zanlının, daha önce de farklı tarihlerde bir bisiklet, bir cep telefonu ile birlikte iki de otomobil anahtarı çaldığı tespit edildi. 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Toprak, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.