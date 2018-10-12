‘Yarınlara Geç Kalmadan’ izleyiciyle buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Tiyatrosu (ADT), sezonunun ikinci oyunu olan 'Yarınlara Geç Kalmadan'ı izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Oyun, aile içi şiddeti, madde bağımlılığını, bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin, nerede hata yaptığını gözler önüne sermektedir. Feyzullah Arslan-Nerrmin Ertükmen'in yazdığı, ADT sanatçılarından Gökhan Doğan'ın yönettiği oyun 23 Ekim de izleyici karşısına çıkacak. Oyunun yönetmen yardımcılığını Burçin Börü, asistanlığını Hakan Aky��z, kostüm ve dekor tasarımını Özge Akarsu, ışık tasarımını Özer Kuşkaya ve müzik düzenini Engin Bayrak yapıyor. H.Ö.Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak oyunda; Didem Alesoy, Dilber Çilem Güngör, Dilek Dokumacı, Eda Altunkara, Gülistan Kılıç, Gülsüm Uçkan, Hakan Akyüz, M. Burak Erol, Nazlı Köymen, Osman Çiçek, Ozan Sargın, Ömer Bertan, Özgür Küçüköner, Recep Kekil, Tuğba Sükmen, Ercan Uslu, Gürcan Alğan ve Vahit Yöney rol alıyor.