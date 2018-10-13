9 aylık Alp bebek, yapay damar bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Nida Turgut Bazna (33) ve Ahmet Bazna (46) çiftinin ocak ayında dünyaya gelen ikiz çocuklarından Alp, doğduğu günden bu yana hastalıklarla mücadele ediyor. Henüz bir günlükken ağır bir ameliyat geçiren Alp'e konulan 'Di George Sendromu' tanısı sebebiyle organlarının verimli çalışmadığını ve kalp damarlarında sorun olduğunu söyleyen Nida Turgut Bazna, yapay damar ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Nida Turgut Bazna şöyle konuştu: "Hastalıktan dolayı kalbinde problem olan oğlumun yapay damar ameliyatı olması gerekiyor. Doğumdan önce doktorlar Alp'in yaşamasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söylüyorlardı. Ama o güçlü bir çocuk ve hayata tutundu. Fakat şu an bu sebeplerden dolayı hayatı risk altında. En büyük problemimiz bu ameliyat, gerçekleşmezse ciddi tehlikeleri var."