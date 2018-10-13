Adana’da polis şüpheli kovalamacası

BANKA
şubesine giren müşterileri takip eden 3 hırsızlık zanlısı, peşlerine düşen polisten kaçarken otomobillerinin lastiğinin patlaması üzerine yaya halde uzaklaşarak izlerini kaybettirdi Adana
'da banka şubesine giren müşterileri takip eden biri kadın 3 hırsızlık zanlısı, yaşanan kovalamacada araçlarının lastiği patlayınca yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir banka şubesine gelen müşterileri takip eden biri kadın 3 şüphelinin olduğunu belirledi. Ekipleri fark eden şüphelilerin otomobille kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Ara sokaklara giren ve gözden kaybolan zanlıların aracı bir süre sonra Sarıhamzalı Mahallesi'nde sol ön lastiği patlamış halde terk edilmiş bulundu. Ekipler, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.