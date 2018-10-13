Adanaspor’da maç hazırlıkları sürüyor

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por Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 20 Ekim Cumartesi
günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği
maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen hafta sahasında Balıkesir Baltok
'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini alan turuncubeyazlılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen takımda moraller yerinde. OSMAN
Yereşen Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular, teknik direktör Coşkun Demirbakan
idaresinde çalışmalarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Top kapma ve pas çalışmasıyla yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmana, sakatlıkları süren Didi ve Emrecan Coşkun katılmadı.