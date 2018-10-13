Adanaspor’da maç hazırlıkları sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekiplerindengünü deplasmanda karşılaşacağımaçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen hafta sahasında'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini alan turuncubeyazlılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen takımda moraller yerinde.Yereşen Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular, teknik direktöridaresinde çalışmalarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti.