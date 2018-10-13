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spor’da maç hazırlıkları sürüyor

Geçtiğimiz hafta ligdeki ikinci galibiyetini alan turuncubeyazlılar’da moraller yerinde. Kaplan’ın hedefi 3 puan

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Adanaspor’da maç hazırlıkları sürüyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen hafta sahasında Balıkesir Baltok'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini alan turuncubeyazlılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen takımda moraller yerinde. OSMAN Yereşen Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular, teknik direktör Coşkun Demirbakan idaresinde çalışmalarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Top kapma ve pas çalışmasıyla yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmana, sakatlıkları süren Didi ve Emrecan Coşkun katılmadı.
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Adanaspor’da maç hazırlıkları sürüyor
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