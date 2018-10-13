Alacak cinayetine tahrik indirimi

Adana
'da 2014 yılında alacakverecek meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı dava sonuçlandı. Tutuklu sanık Kenan Akgümüş, " Öldürme, teşebbüs ve yaralama" suçundan 21 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı. 4 tutuksuz sanık ise 1 yıl hapis ile para cezalarına çarptırıldı. ALACAK MESELESİ
Olay,15 Aralık 2014 tarihinde Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı D-400 karayolu üzerinde bulunan oto galerinin arka bahçesinde meydana geldi. İddianameye göre olay şöyle gelişti. Murat Ocak ile Ayhan Akgümüş arasında alacak verecek meselesi vardı. Murat Ocak, borcuna karşılık 7 araç alıp, Ayhan Akgümüş'e teslim etmek için arkadaşları Ahmet Avcı, Mustafa Kurt ve Ekrem Durbak ile oto galeriye geldi. KAVGA ÇIKTI
Ayhan Akgümüş'de olay yerine akrabaları Akif ve Kenan Akgümüş'le birlikte geldi. 3 akraba tartışmaya başladıkları Murat Ocak'ı hırpalamaya başlayınca, Ahmet Avcı, Mustafa Kurt ve Ekrem Durbak'ta kavgaya dahil oldu. Bıçak ve silahla kullanılan kavgada Ahmet Avcı yaşamını yitirirken, Murat Ocak, Mustafa Kurt, Ayhan Akgümüş ve Ekrem Durbak yaralandı. HAKSIZ TAHRİK
Adana, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu Kenan Akgümüş, kendisini koruduğunu, öldürme kastı olmadığını ileri sürdü. Mahkeme, Kenan Akgümüş'ü 3 ayrı suçtan haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 21 yıl 10 ay hapse mahkum etti. Diğer sanıklar ise, 1 yıl hapis ile para cezasına çarptırıldı.