Bayraktar: Yüreğimizi koyduk kazandık

BUGÜN NELER OLDU

asketbolda'nda'yi61-47 yenerek kupayı kazanan'dasevinç yaşanıyor.sezona kupayla başlamanın çokgüzel olduğunu belirterek, ikincikez'nıkazanmanın gururunu yaşadıklarınısöyledi.basketbolunda'ın ismini hep en yukarıya taşıma hedefi koyduklarını ifade eden Bayraktar,dedi.