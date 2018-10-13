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Bayraktar: Yüreğimizi koyduk kazandık

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Bayraktar: Yüreğimizi koyduk kazandık
Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 61-47 yenerek kupayı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor'da sevinç yaşanıyor. Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, sezona kupayla başlamanın çok güzel olduğunu belirterek, ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

GURURUMUZ OLDU
KADIN basketbolunda Hatay'ın ismini hep en yukarıya taşıma hedefi koyduklarını ifade eden Bayraktar, "Takımımız hem şehrin hem taraftarların gurur duyduğu bir ekip oldu. Çok önemli bir takımı, Fenerbahçe'yi yendik. Sezonun ilk maçıydı ve hazırlık döneminde hiç tam takım olamamıştık. Teknik heyet maça takımı çok iyi hazırladı. Kupa tüm Hatay'a, taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.
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Bayraktar: Yüreğimizi koyduk kazandık
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