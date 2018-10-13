Bayraktar: Yüreğimizi koyduk kazandık

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asketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası
'nda Fenerbahçe
'yi
61-47 yenerek kupayı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor
'da
sevinç yaşanıyor. Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar
,
sezona kupayla başlamanın çok
güzel olduğunu belirterek, ikinci
kez Cumhurbaşkanlığı Kupası
'nı
kazanmanın gururunu yaşadıklarını
söyledi. GURURUMUZ OLDU KADIN
basketbolunda Hatay
'ın ismini hep en yukarıya taşıma hedefi koyduklarını ifade eden Bayraktar, "Takımımız hem şehrin hem taraftarların gurur duyduğu bir ekip oldu. Çok önemli bir takımı, Fenerbahçe'yi yendik. Sezonun ilk maçıydı ve hazırlık döneminde hiç tam takım olamamıştık. Teknik heyet maça takımı çok iyi hazırladı. Kupa tüm Hatay'a, taraftarlarımıza armağan olsun"
dedi.